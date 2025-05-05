الجامعة العربية تدين استهداف مرافق الدولة السودانية في بورتسودان وكسلا

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بأشد العبارات استهداف طائرات بدون طيار (درون) تابعة لميليشيات الدعم السريع أمس لمرافق الدولة السودانية في مدينتي بورتسودان وكسلا.

واعتبر أبو الغيط هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً في الأزمة يؤثر بشكل سلبي على حركة تدفق المدنيين والمساعدات الإنسانية في ربوع السودان.

واعتبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبناها التحتية لا يؤثر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه بل يهدد بقوة السلم والإستقرار الإقليمي في المنطقة والبحر الأحمر.

ودعا أبو الغيط إلى الالتزام الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.