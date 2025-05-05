محكمة كمبودية تدين سياسيا معارضا بتهمة التحريض

قضت محكمة كمبودية اليوم الاثنين بإدانة سياسي معارض بارز بتهمة التحريض، وأصدرت حكما بسجنه لمدة أربعة أعوام، وذلك في أحدث خطوة قانونية لقمع المعارضة لحكومة رئيس الوزراء هون مانيت.

وقد أدين رونج تشون، كبير مستشاري حزب قوة الأمة الذي تم تشكيله حديثا، بتهمة التحريض على الاضطرابات الاجتماعية ذات الصلة بنشاطه السياسي، حيث اجتمع مع قرويين نزحوا بسبب مشاريع البناء الحكومية، بما في ذلك مطار بنوم بنه الدولي الجديد. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، تم منعه من الترشح لمنصب رسمي و من التصويت.

ونفى تشون / 56 عاما/ تهمة التحريض، قائلا إن كل ما قام به هو نشر صور له مع القرويين .

وسيبقي تشون حرا لمدة شهر، و لديه فرصة تقديم استئناف بالنسبة للحكم خلال تلك الفترة الوقت، وقد قال إنه سيقوم بذلك.

ويشار إلى أن الاتهامات بالتحريض عادة ما تستخدمها السلطات في كمبوديا ضد المعارضين، كما قد صدر حكم بالفعل بسجن رونج تشون لمدة عامين خلال عام 2021 لاتهامه بنشر معلومات خاطئة بشأن الحدود بين كمبوديا وفيتنام بعد لقاء مزارعين في المنطقة. وقد أفرجت عنه محكمة الاستئناف في وقت لاحق من نفس العام.