وزير الخارجية اللبناني والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الاثنين، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس – بلاسخارت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع في جنوب لبنان، والمساعي القائمة لدفع إسرائيل إلى احترام تعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، ووقف اعتداءاتها، وإنهاء احتلالها لأراضٍ لبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن «المسئولة الأممية وضعت الوزير اللبناني في أجواء زيارتها إلى إسرائيل، وما أسفرت عنه في هذا الصدد».

وبحث الوزير رجّي مع بلاسخارت التعاون القائم والمستمر بين لبنان وقوات «اليونيفيل»، وأهمية تمكين القوات الدولية من أداء مهامها في الجنوب وفق الولاية المحددة لها، والمرتقب تمديدها في أغسطس المقبل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي، على انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد عند خمس مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.