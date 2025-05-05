قوات الاحتلال تحتجز طواقم الهلال الأحمر والأهالي في مخيم نور شمس بطولكرم

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي، ولليوم الـ86 على مخيم نور شمس.

وبحسب موقع «أجيال» الفلسطيني، احتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم، عددا من سكان مخيم نور شمس الذين توجهوا إلى منازلهم لجلب مقتنياتهم الشخصية، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول، كما احتجزت طواقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تواجدوا لمساندة الأهالي، بعد رفض مديرة الطواقم التفتيش الجسدي من قبل جنود الاحتلال لعدم وجود مجندات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أبلغت الليلة الماضية، 5 عائلات من حارة المنشية من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، وهم: أبو حرب والعلاجمة وعبد الله وشحادة، بإخلاء منازلها المكونة من 15 وحدة سكنية، ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت مساء الخميس الماضي، بهدم 106 بنايات ومنازل في المخيمين، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس، في الوقت الذي تسبب العدوان المتواصل عليهما إلى حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

في سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عمارة عائلة أبو زهرة في ضاحية ذنابة شرق المدينة، واعتقلت الشاب إبراهيم أبو زهرة، وسرقت مبالغ مالية كبيرة من الشقق السكنية في عمارة العائلة.