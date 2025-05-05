الرئاسة التركية: أردوغان عبر عن دعمه نهج ترامب لإنهاء الحروب

قالت الرئاسة التركية اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في نص الاتصال الذي نشرته الرئاسة أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وفق وكالة رويترز.

وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.

بدوره، قال ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها مثمرة مع أردوغان اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنها تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي: «أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا.. الآن».