الجيش الألماني يودع المستشار شولتس باستعراض موسيقي كبير

يودع الجيش الألماني المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس اليوم الاثنين باستعراض موسيقي عسكري كبير يتضمن أغانٍ لفريق البيتلز ومقطوعات موسيقية لباخ.

ومن المقرر إجراء مراسم توديع المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد غروب الشمس (الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي) تحت أضواء المشاعل أمام وزارة الدفاع في برلين. وتُجرى هذه المراسم تقليديا لتكريم جميع المستشارين والرؤساء الاتحاديين ووزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين عند مغادرتهم مناصبهم.

ومن المقرر انتخاب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) غدا الثلاثاء، لتنتهي فترة ولاية شولتس التي شغلها لمدة 1245 يوما كاملة بتسليمه وثيقة التعيين لميرتس.

وسيظل شولتس نائبا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) حتى بعد تركه منصبه كمستشار. وقد فاز بمقعد مباشر في دائرته الانتخابية ببوتسدام، ويعتزم الاحتفاظ به حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية.