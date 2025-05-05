أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، مساء الأحد، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.



وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية.