وزير الأوقاف يستعرض أمام الشيوخ استرايجية الوزارة لتجديد الخطاب الديني

• الأزهري: هناك 40 تيارًا متطرفًا يمثلون الخطر الأكبر على بلادنا وأوطاننا.. وإعلان إطلاق "منصة الأوقاف الرقمية" رسميا خلال الشهر الجاري

ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة بشأن تجديد ملف الخطاب الدينى.

وناقشت الجلسة العامة، طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، و"مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال الجلسة عن رؤية الحكومة وسياساتها في مجال تجديد الخطاب الديني وتعزيز الفكر الوسطي.

وقال الوزير: عندما توليت الوزارة قمنا بأعمال تأسيسية لتطبيق رؤية الدولة المصرية لتجديد الخطاب الديني، وحرصت على عقد عدد كبير من جلسات النقاش والعصف الذهني في مجال علم النفس والقانون والاجتماع والصحافة والإعلام، وتم عقد جلسات عمل مشترك باستضافة عدد من الخبراء لإتقان وجمع رؤية مكتملة لتجديد الخطاب الديني.

وقال الأزهري: إن الوزارة اعتمدت إستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، وهي: مواجهة الفكر المتطرف وتفكيك خطاب التكفير والعنف عبر تعبئة كافة إمكانيات الوزارة في جميع أنحاء مصر، ومكافحة التطرف وإطفاء نيران التطرف اللا ديني، وتتصدى له كافة مؤسسات الدولة المصرية ومعها الأوقاف بنفس القدرة والجرأة، كما نتصدى للإلحاد والتنمر والتحرش وارتفاع زيادة حالات الطلاق وقضايا الميراث، حيث تتصدى الوزارة بكافة خطبائها لمواجهة جريئة ورصينة لكل هذه الأفكار.

ومن بين المحاور، بناء الإنسان، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2018، بالتعاون مع مختلف الوزارات لتعزيز التنمية في التعليم والصحة وسوق العمل، إضافة إلى صناعة الحضارة، عبر خطاب ديني يعزز الاعتدال، ويبني الإنسان، ويسهم في النهضة العلمية والتعليمية.

وأكد الوزير أن هذه المحاور تهدف إلى إطفاء نيران التطرف، وترسيخ الوعي الديني المستنير لدى الشباب، وإعادة بناء الحضارة من خلال البحث العلمي والمعرفة.

وتحدث وزير الأوقاف حول كيفية تجديد الخطاب الديني، وذلك بملء وعي المصريين بصناعة الحضارة والبناء والتنمية من واقع الخطاب الديني.

وقال الأزهري، تبين أن هناك 40 تيارًا متطرفًا يمثلون الخطر الأكبر على بلادنا وأوطاننا. 40 تيار تستند إلى 35 مفهوم منحرف، تقوم على (التكفير، مفهوم الخلافة والتمكين..).

واستكمل الوزير: تصدينا لهذه الأفكار وأصدرنا كتاب "الحق المُبين" للرد وتفكيك أفكار التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش، وتم ترجمة الكتاب إلى 16 لغة عربية وأجنبية، وسعدت به جدًا حيث تم ترجمته إلى لغة كردستان العراق.

ونبه الوزير إلى عقد الوزارة برامج تجريبية لامتلاك مهارات النقاش، للرد على الأفكار الخطيرة والمتطرفة، إضافة إلى تنفيذ عدد كبير من الأعمال.

وأضاف : منذ يناير حتى مارس 2025 تم تنظيم القوافل الدعوية نحو 271 قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر لتحويل الشعار والانسجام التام والتوافق لعمل ميداني على أرض الواقع لخدمة الشعب، مشيرا إلى عقد دورات مبتكرة لترشيد وتأهيل عمال المساجد على الانضباط الإداري والوظيفي.

وأبرز : تم عقد اجتماعا مع وزير الاتصالات للإعداد لإطلاق المنصة الرقمية لوزارة الأوقاف، تستهدف التعليم عن بعد، والوجود المكثف في عالم التواصل الاجتماعي، والإعداد للبنية التقنية الرصينة للمنصة الرقمية، وقال الوزير: أتوقع انطلاقها خلال الشهر الجاري، وسنحتفل بانطلاقها وأتوقع أن تكون مصدر سعادة للمصريين.

وكشف الأزهري، أن الوزارة عكفت خلال الأشهر الماضية على تنظيم إدارة الأوقاف وعقد اجتماع مع هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة المساحة والبنك المركزي، من أجل إزالة العقبات أمام هيئة الأوقاف المصرية، وبعد دراسة الهيئات الوقفية في العالم تبين أنه من الممكن إجراء تغييرات بالأوقاف المصرية لتدرّ ربح مضاعف لخدمة البلد، وتم اختيار رئيس جديد وفريق كفء لهيئة الأوقاف لإداراتها.