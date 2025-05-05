خاص- رابطة الأندية ترفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا

رفضت رابطة الأندية طلب فريق بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع سيراميكا مساء يوم 28 مايو ضمن مباريات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويرغب بيراميدز في تأجيله بسبب ارتباطه بنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد صنداونز.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة إلى أن رابطة الأندية رفضت ذلك الطلب وأصرت على لعب المباراة في موعدها المحدد وهو 28 مايو.

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، قد كشف عن نية ناديه للتقدم بطلب لـ رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، من أجل تأجيل مواجهة سيراميكا في الدوري وذلك بسبب ضيق الوقت قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.