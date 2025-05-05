ملك السعودية يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية

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تلقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز دعوة من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، لحضور الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية يستضيفها العراق الشهر الجاري.



وتجري الدورة 34 على مستوى القمة، والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وتسلم الدعوة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير سعود الساطي.