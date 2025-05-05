الداخلية السورية تعلن ضبط معمل لتصنيع الكبتاجون على الحدود مع لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية، صباح اليوم الاثنين، ضبط معمل لتصنيع الكبتاجون على الحدود مع لبنان، ومصادرة جميع محتوياته.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار الجهود المتواصلة للقضاء على آفة المخدرات والحد من انتشارها، إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حمص، تضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاجون على الحدود السورية اللبنانية، وتصادر جميع محتوياته، على أن يتم إتلافها لاحقاً».

وتمثل شبكات التهريب في سوريا أحد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى في الفترة الأخيرة إلى خنق طرق التهريب التي تعبر الحدود السورية خاصة مع لبنان.

وتُعدّ هذه الطرق آخر ما تبقى من الجسر البري، وهي شبكة تمتد عبر الأراضي السورية، التي استخدمتها إيران والميليشيات المتحالفة معها لنقل الأسلحة، والأموال، والمخدرات، والوقود من سوريا لدول جوارها الجغرافي وخاصة لبنان.

وكان موضوع التهريب والوضع الأمني على الحدود بين سوريا ولبنان، أحد أهم الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال زيارته دمشق، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في 14 من أبريل الجاري.