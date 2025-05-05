افتتاح مركز تعليم اللغة الإنجليزية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

افتتحت جامعة الأزهر بفرع أسيوط، مركزًا لتعليم اللغة الإنجليزية، في إطار توجيهات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتيسير الخدمات التعليمية للباحثين والطلاب.

واستقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، صباح اليوم بمكتبه بأسيوط، روب هاروتونيان، الوزير المفوض للشئون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية، والوفد المرافق له الذي ضم كلًّا من: كيرتس تشان، المدير الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية، وهناء سودان، مدير برامج اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية، والفريق الإعلامي بالسفارة الأمريكية؛ بمناسبة افتتاح مركز تعليم اللغة الإنجليزية بفرع الجامعة بأسيوط.

وأعرب الدكتور محمد عبد المالك عن سعادته بافتتاح مركز تعليم اللغة الإنجليزية بأسيوط الذي يقدم خدمة علمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالفرع.

وحضر اللقاء لفيف من عمداء كليات فرع جامعة الأزهر بأسيوط، والأمين العام المساعد لفرع الوجه القبلي، ومسئولو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة.