مقتل 5 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء هجمات روسية على منشآت لشركة نفتوغاز الأوكرانية

قالت شركة "نفتوغاز" الحكومية الأوكرانية للطاقة، عبر تطبيق تليجرام، إن روسيا استهدفت منشآت أوكرانية لإنتاج الغاز في منطقتي خاركيف شمال شرق البلاد وبولتافا وسط أوكرانيا.

وأعلنت الشركة مقتل خمسة أشخاص، بينهم عاملون في قطاع الطاقة وأفراد من فرق الطوارئ، إضافة إلى إصابة 37 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت الشركة إلى وقوع دمار كبير وخسائر في الإنتاج نتيجة الهجمات.

من جانبها، قالت الدفاعات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت خلال الليل 11 صاروخا باليستيا و164 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" خلال الليل.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 149 من أصل 164 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 11 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم تم إطلاقها من مناطق روستوف وفورونيج وبريانسك، بالإضافة إلى 164 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وشاتالوفو، وأوريل، وبريمورسكو-أختارسك، وميليروفو الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخا واحدا و149 طائرة مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.