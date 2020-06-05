سميرة سعيد تنعي الملحن أشرف سالم: صدمة كبيرة بفقدان صديقي وعشرة عمري

نعت الفنانة سميرة سعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وفاة الملحن أشرف سالم، الذي وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية، وعلقت قائلة: "صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري.. رحيله آخر توقعاتي.. أنا حزينة.. الله يرحمه".

يذكر أن الملحن أشرف سالم، توفي منذ ساعات إثر تعرضه لأزمة فقلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ50 عاما.

وقدم الملحن أشرف سالم عددا كبير من الألحان المميزة لعدد من النجوم، منهم؛ محمد منير، ديانا حداد، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، جنات، سميرة سعيد، لؤي، آمال ماهر.

الجدير بالذكر أن دعاء "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق هو آخر أعمال الملحن أشرف سالم، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان الماضي.