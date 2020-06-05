هولندا تسجل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 6005

أعلنت هولندا، أن التحاليل الطبية أظهرت 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 47152 حالة، مشيرة إلى أن مستشفيات البلاد تلقت 11 حالة إيجابية بكورونا.

وأضاف المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، في بيان له اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6005 حالة وفاة حتى الآن.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.