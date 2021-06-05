طالبان تستولي على منطقتين أخريين في أفغانستان

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قال مسؤولون أفغان إن مقاتلي حركة طالبان استولوا على منطقتين في إقليمين مختلفين في أفغانستان اليوم الجمعة، ما زاد من المكاسب العسكرية للحركة في الآونة الأخيرة.

وقال عضوا المجلس المحلي لإقليم زابل بجنوبى البلاد، أسد الله كاكار وعبد الرحمن حوتاك، إن المسلحين سيطروا على منطقة شنكاي في الإقليم اليوم الجمعة بعد أسبوع من قتال عنيف وحصار للمنطقة.

وقال المسؤولان إن المسلحين نجحوا في قطع جميع طرق الإمداد إلى المنطقة قبل اجتياحها.

وقال أعضاء المجلس المحلي لإقليم دايكوندي المجاور إن منطقة جيزاب في إقليم أوروزجان المجاورة بجنوبى البلاد أصبحت أيضا تحت سيطرة طالبان اليوم الجمعة بعد معركة طويلة بين قوات الأمن ومقاتلي طالبان.

كما أكد عضو البرلمان عن أوروزجان، بسم الله جان محمد، سقوط المنطقة بأيدي طالبان.