الغيابات تضرب سموحة قبل مواجهة الزمالك في الدوري

يعانى الفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة الرياضى، من الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة للنادى، أمام الزمالك والمقرر لها غدًا الأحد المقبل الموافق 5 مايو على أرض ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، موسم 2023 /2024، دورى نايل.

وقال أحمد سامى المدير الفنى للفريق، أن الغيابات ضمت 4 لاعبين أساسيين، عبدالرحمن عامر وأحمد حكم وحمدي علاء وأبوبكر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونها مؤثرة إلا أن ثقته في اللاعبين الموجودين في الفريق كبيرة وقادرة على اجتياز عقبة الزمالك، وتحقيق الفوز في لقاء الغد في الاسكندرية.

وشهدت التدريبات التي أجريت على ملعب النادي مساء امس، تقسيمات معينة أجراها أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، تتضمن تكتيكات وتحركات معينة بهدف التدريب عليها وتنفيذها خلال مباراة الزمالك من أجل الفوز باللقاء.

ويخوض فريق سموحة لقاء الزمالك غدًا الأحد وهو في المركز السابع بجدول مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، ولديه 28 نقطة جمعها من 19 مباراة خاضها خلال الدور الأول من المسابقة وبداية الدور الثانى، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 5 لقاءات.

فيما يأتى نادى الزمالك في المركز الـ12، ولديه 24 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباراة.