ارتفاع حصيلة شهداء اقتحام جيش الاحتلال لبلدة دير الغصون بطولكرم إلى 6

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة شهداء العملية الإسرائيلية في بلدة دير الغصون شمالي مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى ستة.

وقالت الوكالة، إن عدد شهداء بلدة دير الغصون شمال طولكرم ارتفع إلى ستة، مضيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين خمسة شهداء ارتقوا داخل المنزل المستهدف في البلدة، دون معرفة هوية الشهداء.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت ظهر السبت، انتشال جثمان فلسطيني ثالث من تحت ركام منزل هدمه جيش الاحتلال في قرية دير الغصون شمالي مدينة طولكرم، بالضفة الغربية.

وقالت الجمعية في بيان: «طواقمنا تنتشل شهيدا من تحت أنقاض المنزل في دير الغصون، وجاري نقله إلى المستشفى».

وكانت طواقم الإسعاف الفلسطينية ومواطنون قد هرعوا إلى المنزل المهدوم فور انسحاب جيش الاحتلال من المكان بعد عملية استمرت نحو 14 ساعة.

ومنتصف الليلة الماضية، اقتحم جيش الاحتلال بلدة دير الغصون، وحاصر منزلا وقصفه بالقذائف في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة.

وبدأ جيش الاحتلال بهدم المنزل بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وتجريف أسواره الخارجية، وبعض الطرق في محيطه.

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون) تسللت إلى بلدة دير الغصون في ساعات الفجر الأولى، وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، ترافقها جرافات ضخمة.