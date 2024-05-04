قطر تنضم إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية

سلمت قطر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وثيقة انضمامها إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مع سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

يهدف بروتوكول مدريد لتحقيق حماية قانونية دولية للعلامات التجارية من خلال تقديم الطلب في دولة واحدة، ما يشكل خطوة مهمة للشركات ورواد الأعمال في قطر الذين يرغبون في توسيع حماية علاماتهم التجارية دوليا وحماية ملكياتهم الفكرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها دولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز أطر حماية حقوق الملكية الفكرية في سعيها نحو بناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية.