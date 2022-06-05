 مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في إطلاق نار بمدينة تشاتانوجا الأمريكية  - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في إطلاق نار بمدينة تشاتانوجا الأمريكية 

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 8:14 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 8:14 م

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرون بجروح؛ جراء حادث إطلاق نار وقع وسط مدينة تشاتانوجا بولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت قائدة شرطة مدينة تشاتانوجا، سيليست مورفي، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، إن "العديد من المصابين يعانون من جروح تهدد حياتهم"، مضيفة "الوضع يشير إلى الحاجة إلى المساعدة من المجتمع لمساعدتنا في ذلك".

وتشتبه الشرطة في ضلوع عدة مطلقي نار في الحادث الذي وقع بالقرب من حانة في المدينة، غير أنه لم يتم القبض - حتى الآن - على أي مشتبه به على صلة بالحادث.

وعلى صعيد متصل، كان قد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرون من جراء حادث إطلاق نار بمدينة "فيلادلفيا" بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية في وقت سابق اليوم، حيث أطلق شخص النار على مئات الموجودين بأحد شوارع المدينة، وتمكنت السلطات من مصادرة مسدسين اثنين وخزنة ذخيرة فيما لم يضبط أي مشتبهين على خلفية الحادث.


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