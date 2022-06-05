 وزير الدفاع اللبناني: تحركات إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحديا واستفزازا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع اللبناني: تحركات إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحديا واستفزازا

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 7:42 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 7:42 م

قال وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، إن التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان.

واعتبر سليم في بيان له اليوم، أن إسرائيل، حال تنقيبها عن الغاز في المناطق المتنازع عليها، تنتهك القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.


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