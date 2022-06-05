أكد الجيش الروسي شن هجمات صاروخية على كييف، وزعم أنها أسفرت عن تدمير دبابات تي-72 قدمها حلفاء في أوروبا الشرقية لأوكرانيا، فضلا عن معدات عسكرية أخرى كانت مخزنة في ساحة إصلاح خاصة بعربات قطارات.

ووصف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك الهجمات بأنها "عمل إرهابي"، وطالب بفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، إضافة إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.

وقال إن "الهجمات الصاروخية على كييف اليوم لم يكن لها سوى هدف واحد؛ هو قتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنه تم شن العديد من الهجمات الصاروخية على دونيتسك، بما في ذلك منطقة كراماتورسك شمالي دونيتسك، ما أدى إلى تدمير ورشة لإصلاح الأسلحة ومستودعات ذخيرة ونقاط قيادة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا.