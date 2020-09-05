استمرار تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في جميع دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 395 إصابات جديدة و6 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و56 ألفا و412 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد إلى 156 ألفا و610 حالات وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 64 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و232 ألفا و678 إصابة، وتم تسجيل 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 141 ألفا و328 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 311 إصابة جديدة وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليونين و 910 ألاف و392 إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 65 ألفا و691 حالة وفاة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 76 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 95 ألفا و144 إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات إلى 722 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة وصفر وفيات ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 979 ألفا و190 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و952 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 881 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10 ملايين و 724 ألفا و554 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات في البلاد إلى 43 ألفا و80 حالة وفاة.

وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة وصفر وفيات ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 210 ألاف و69 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات في البلاد إلى 756 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و 527 إصابة جديدة و 47 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و 490 ألفا و 451 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 166 ألفا و 922 حالة وفاة.



في اليونان، سجلت السلطات الصحية 3313 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين و 467 ألف و 979 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و901 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 24 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و443 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و214 ألفا و638 حالة واستقرت الوفيات عند 9382 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.



وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 9890 إصابة جديدة و 23 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 739 ألفا و 796 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 57 ألفا و 955 وفاة.