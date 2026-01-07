وفاة نائب أمريكي تضعف أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدت وفاة النائب الجمهوري دوج لامالفا إلى إضعاف أغلبية الحزب في مجلس النواب الأمريكي.

وبوفاته، تقلص عدد مقاعد الجمهوريين في المجلس إلى 218 مقعدا مقابل 213 مقعدا للديمقراطيين.

ومع هذه الأغلبية الضئيلة للغاية، لم يعد بإمكان الجمهوريين تحمّل خسارة أكثر من صوتين في التصويتات العامة داخل المجلس من دون صوت لامالفا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت القيادة الجمهورية في مجلس النواب وفاة لامالفا عن عمر 65 عاما يوم الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان لامالفا يمثل دائرة ريفية في شمال ولاية كاليفورنيا منذ عام 2013. وعُرف بوصفه ممثلا بارزا لقطاع الزراعة، كما شغل منصب رئيس مجموعة برلمانية ثنائية الحزب تمثل مصالح ولايات غرب الولايات المتحدة.

وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يتعين إجراء انتخابات فرعية لشغل المقعد الشاغر، غير أن تفاصيل الجدول الزمني أو الآلية الدقيقة ليست معروفة بعد. وسيبقى المقعد شاغرا إلى حين انتخاب خليفة له.