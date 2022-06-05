منتخب مصر يفوز بشق الأنفس على غينيا في ضربة البداية لإيهاب جلال

حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الغيني، بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وأنهى الفراعنة الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد الوصول إلى مرمى حارس غينيا على استحياء، وتعد أخطر هجمات الشوط التسديدة التي أطلقها عمر مرموش ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى إيهاب جلال، مدرب المنتخب، بعض التعديلات على تشكيل المباراة بنزول إبراهيم عادل ومصطفى محمد ومحمد مجدي أفشة، ونجح المنتخب في تشكيل هجمات قوية ووصلوا إلى التلت الأخير من مرمى غينيا.

وبعد محاولات عديدة على مرمى غينيا نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الفوز بعد كرة اصطدمت بالدفاع ليكتب أول 3 نقاط للفراعنة في المجموعة الرابعة التي تضم «إثيوبيا، غينيا، مالاوي».

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مع إثيوبيا يوم الخميس المقبل، خارج أرضه، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.