محافظ المنيا: إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة لإزالة جميع أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع السملات الخرسانية لحالة تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية منقطين ، كما تم إزالة سور متعد خط التنظيم بقرية الصليبة التابعة لمجلس قروى شوشة وتم تحويل المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفى مركز ومدينة مغاغة، تم إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها حالة تعدى في المهد على أرض زراعية بقرية برطباط حيث تم إزالة التعدي ومصادرة مواد البناء، وحالتي تعدى في المهد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية طنبدى، وحالة تعدى بالبناء المخالف بقرية شم القبلية، بالإضافة إلى ردم الحالة بعد فك الشدة الخشبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إيقاف حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بقرية دمشير عبارة عن سقف دور أول علوي وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة للبناء وعمل المحاضر اللازمة.

وفى مركز مطاي، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدي بالبناء داخل الحيز العمراني بحي شمال المدينة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتصدى لمخالفات البناء و ايقافها في المهد حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر عبد الخالق عبارة عن طوب بالبلوك الحجري خارج الحيز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.