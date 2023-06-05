فاجنر الروسية: أوكرانيا استعادت جزءا من بلدة شمالي باخموت

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قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت جزءا من بلدة بيرخيفكا شمالي باخموت بشرق أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه "عار".

وسيطرت فاجنر على باخموت الشهر الماضي بعد أطول معركة في الحرب، وسلمت مواقعها هناك للقوات الروسية النظامية. وواصلت القوات الأوكرانية هجومها على مناطق قريبة من المدينة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بريجوجن في رسالة صوتية نشرتها الخدمة الإعلامية الخاصة به "الآن فُقد جزء من بيرخيفكا بالفعل، القوات تهرب بهدوء. إنه عار!".

وحث بريجوجن كلا من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف على القدوم إلى الجبهة لحشد القوات.

وقال "هلموا، يمكنكم أن تفعلوا ذلك!... وإذا لم تقدروا، فسوف تموتون أبطالا".

وأثار بريجوجن خلافات علنية مع شويجو وجيراسيموف لشهور، إذ اتهمهما كثيرا بعدم توفير الذخيرة الكافية والدعم لفاجنر في ميدان المعركة، مما تسبب في تكبدها خسائر فادحة بلا داع.