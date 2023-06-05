الخارجية الروسية: روسيا مستعدة للنظر في خطط التسوية السلمية مع أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، اليوم الإثنين، إن روسيا مستعدة للنظر في الخطط المقترحة لتسوية سلمية للأزمة مع أوكرانيا بمجرد استلامها رسميًا.

وقال نائب الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة تاس: "نحن ندرس كل المقترحات التي نتلقاها بشأن تسوية النزاع الأوكراني، وسننظر فيها إذا قُدِمَت رسمي".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن ترحيب موسكو بجهود التسوية التي تقترحها جميع الدول، مضيفا أن أحدث مبادرة كانت من إندونيسيا، وكما هو الحال في المبادرة الصينية، فإنها تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأردف رودنكو قائلا إن المقترح الإندونيسي قوبل أيضا بالرفض من أوكرانيا، مضيفا أن "كييف مستعدة فقط لمناقشة تلك المبادرات التي يقودها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما تعتبره روسيا أمرا سخيفا، كما تصر موسكو على أن انضمام المناطق الأربع الجديدة إلى روسيا غير مطروح للنقاش".

وكان وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد اقترح سابقًا خطة تسوية سلمية للأزمة مع أوكرانيا، التي تضمنت وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن عدة دول حول العالم تقدمت بمقترحات لتسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا، منها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وفرنسا والفاتيكان.

وردا على سؤال من وكالة تاس حول العقوبات ضد موسكو، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الحكومة تدرس "اتخاذ خطوات انتقامية على المجموعة الجديدة من العقوبات ضد روسيا التي فرضتها طوكيو، ولن تسمح لها بالمرور دون رد فعل".

وقال رودنكو: "في الواقع، في نهاية مايو، تم نشر حزمة جديدة من العقوبات، التي تلقيناها بشكل سلبي للغاية بالطبع. نحن ندرس حاليًا اتخاذ خطوات انتقامية، ولن يبقَ هذا دون رد فعل".

ووسعت الحكومة اليابانية العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، تمت إضافة 24 فردًا و 78 كيانًا إلى قائمة العقوبات.

وتنص العقوبات على أنه إذا تم العثور على أي أصول من هؤلاء الأفراد في اليابان، فسيتم مصادرتها.

وقررت اليابان أيضًا فرض قيود على الصادرات على 80 كيانًا روسيًا.