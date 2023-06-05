الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج تقدم خدماتها لضيوف الرحمن

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، من خلال تجهيز مراكز التوعية الإسلامية والكبائن الميدانية في العاصمة المقدسة، والمشاعر، ومصليات المنطقة المركزية بجوار بيت الله الحرام، وتوجيه ضيوف الرحمن.

وقال الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين- إن الجهود الدعوية التي تقدمها الأمانة تتمثل في تكليف عدد من الدعاة للرد على أسئلة الحجاج من خلال "كبائن التوعية" في جامع التنعيم، ومسجد الجعرانة، ومصليات المنطقة المركزية، ومساجد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية في تلك المصليات والمساجد، وتركيب عدد من الشاشات الإلكترونية في مساجد المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تشغيل الشاشات الموجودة في المصليات لبث الرسائل التوعوية بلغات متعددة.

وأشار إلى تسخير التقنية الحديثة في توعية ضيوف الرحمن من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلاف الكتب الدينية، وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) على مدار الساعة للاستفادة منه لنشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة بعشر لغات عالمية.

ولفت الحارثي إلى تشغيل أجهزة "الآيباد" لخدمة "فتوى" للرد على الأسئلة عبر البث المرئي، كما يتم بث رسائل نصية (sms) إلى الهواتف النقالة للحجاج، بالإضافة إلى بث البرنامج الدعوي الذي يدشنه وزير الشئون الإسلامية، وتقدمه مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وينشر عبر حساب الوزارة على منصة (اليوتيوب).

يذكر أن هذه البرامج الدعوية تهدف لتوعية قاصدي بيت الله الحرام إلى كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها، وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.