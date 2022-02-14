المستشار الألماني يبدي إعجابه بالتدريبات البحرية في بحر البلطيق

حصل المستشار الألماني أولاف شولتس، على أول صورة شاملة له عن قدرات البحرية الألمانية من على متن الفرقاطة مكلينبورج- فوربميرن قبالة ساحل البلطيق اليوم الإثنين.

وقال بعد ذلك إنه "معجب للغاية" بالأداء وبالعمل الشاق" الذي شاهده، وأنه سيبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان أن تكون البحرية مجهزة جيدا أيضا.

وأكد المستشار مجددا الوعد بإنفاق بشكل دائم 2% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا على الدفاع.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات من القوات الألمانية غواصة وفرقاطة وكاسحة ألغام، وكذلك ناقلة التزود بالوقود الفرنسية سوم والفرقاطة الإسبانية ألفارو دي بازان.

كما أنه من المقرر أيضا أن تشارك في التدريبات طائرات من طراز يوروفايتر وتورنادو تابعة للقوات الجوية الألمانية.

ويشار إلى أن ألمانيا تولت في بداية العام قيادة قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تشارك فيها أيضا سفن البحرية في بحر البلطيق.

وتعتبر الفرقاطة مكلنبورج- فوربومرن حاليًا هي سفينة القيادة في رأس الحربة للتحالف العسكري، والتي يطلق عليه رسميا قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية.

وتم تشكيل قوة المهام تماشيا مع الأزمة الكبرى في أوكرانيا لأول مرة بعد عام 2014، وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرا مركزيا في استراتيجية الردع ضد روسيا.

في الوقت ذاته أطلقت روسيا مناورة باشراك 40 سفينة و25 طائرة حربية في بحر البلطيق.

لكن شولتس لا يتوقع تصعيدا في الموقف بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا في بحر البلطيق نتيجة للمناورات واسعة النطاق.

وقال: "ليس لدي هذا الخوف".

وتابع: "يتم التعامل معه بكل مسؤولية من جانب قواتنا".