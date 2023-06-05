رضا عبدالعال: أنصح كولر باستبعاد معلول وكهربا من إياب نهائي إفريقيا

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طالب رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد التونسي علي معلول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

واتتهت مباراة ذهاب نهائي إفريقيا بين الفريقين، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، باللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج (البريمو):" نصيحتي لكولر ولاعبي الأهلي ننسى مباراة الذهاب ونتيجتها، ونبدأ في التفكير لخطة مباراة الحسم في المغرب".

أضاف:" لاعيبة الأهلي لزم تقفل ودانها والمدرب يعمل التشكيل ويكون لينا المبادرة هناك بتسجيل هدف في أول ربع ساعة".

أكمل:" رأيي كولر يستبعد من التشكيل الأساسي في مباراة الإياب معلول ويلعب بدلا منه خالد عبدالفتاح لأننا عاوزين ندافع، وبرضه يستبعد كهربا ويبقيه على مقاعد البدلاء".

واصل:" أيضًا مصطفى شوبير لأنه لن يتحمل ضغط جماهير الوداد، وفي الهجوم بيرسي تاو وعلى الطرف محمد شريف وحسين الشحات أو عبدالقادر أي حد فيهم يقدر يخطف هدف ويأمن منتصف الملعب بالثلاثي حمدي فتحي وديانج ومروان عطية".

اتم:" خطة الأهلي في المغرب يجب أن تحمل عامل المفاجأة والمباغتة على الوداد بالضغط وتسجيل هدف مبكر يربك حسابتهم ويصيبهم بالتوتر".