 الجيش الروسي: مقتل 900 جندي أوكراني خلال التصدي لهجوم مضاد - بوابة الشروق
الإثنين 5 يونيو 2023 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

الجيش الروسي: مقتل 900 جندي أوكراني خلال التصدي لهجوم مضاد

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:16 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:16 م

قال الجيش الروسي إنه قتل 900 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء التصدي لعملية تقدم للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش ايجور كوناشينكوف في موسكو اليوم الإثنين، إن "العدو لم يحقق أهدافه".

وأوضح كوناشينكوف، أن مجموعة الجيش الروسي الشرقية وكذلك الضربات من القوات الجوية والمدفعية ألحقت خسائر فادحة بالأوكرانيين في قريتي نيسكوشن في منطقة دونيتسك، ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا.

وأفاد المتحدث الروسي بأنه في هذه المنطقة فقط، خسر الجيش الأوكراني نحو 300 جندي.

وأضاف كوناشينكوف أنه بشكل إجمالي، قتل أكثر من 900 جندي أوكراني على كل جبهات القتال خلال 24 ساعة.

ولم تؤكد كييف الخسائر حتى الآن أو بدء هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

ووصفت كييف هذه التقارير بـأنها حملة تضليل تهدف إلى "إضعاف معنويات الأوكرانيين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك