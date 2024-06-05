توقعات بموافقة البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على تمديد مهمة الجيش في البوسنة والهرسك

من المتوقع أن يحظى طلب تمديد مهمة الجيش الألماني في البوسنة والهرسك بأغلبية واسعة في البرلمان الألماني.

وبعد القراءة الأولى للطلب، أعرب الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الديمقراطي الحر، اليوم الأربعاء، عن تأييدها للطلب وذلك بالإضافة إلى أحزاب الائتلاف الحاكم وهي حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وقال بيتر باير نائب البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي إن الجنود الألمان يتمتعون بسمعة طيبة بين السكان البوسنيين ويقدمون إسهاما مهما في تحقيق استقرار البلاد.

وتهدف بعثة الاتحاد الأوروبي "يوفور ألثيا" التي يشارك فيها ما يصل إلى 50 جنديا ألمانيًا إلى ضمان الالتزام باتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب البوسنة في عام 1995.

من جانبها، قالت زيمتيا مولر، وكيلة وزارة الدفاع الألمانية، إن "غرب البلقان هو جوارنا المباشر، ومن ثم فإن الحفاظ على السلام في هذه المنطقة هو من صميم مصلحتنا".

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، يعتزم البرلمان أيضا مناقشة المشاركة الإضافية من جانب القوات المسلحة الألمانية في مهمة كفور التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو.

ومن المقرر أن يظل الحد الأقصى للأفراد المشاركين في هذه المهمة من الجيش الألماني عند 400 جندي دون تغيير. وتتمركز القوات الألمانية هناك منذ عام 1999.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع توترات من جديد بين كوسوفو وجارتها صربيا.