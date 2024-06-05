مصدر أمنى يكشف لـ«الشروق» ملابسات واقعة تعرض فتاة أجنبية للتحرش على يد سائق تاكسي في بولاق

كشف مصدر أمني ملابسات واقعة قيام سائق تاكسي بالتحرش بفتاة أجنبية في منطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الفتاة مغربية الجنسية، وكانت بملهى ليلي في فندق فيرمونت نايل سيتي بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعند خروجها استقلت تاكسي أبيض للتوجه إلى محل إقامتها بفندق كونراد في دائرة القسم ذاته.

وأوضح المصدر، أن الفتاة ارتابت في السائق بسبب سيره في شوارع جانبية غير معتادة لها في خط سيرها؛ فقامت بنهره وطلبت منه العودة إلى ذات المكان الذي استقلت منه التاكسي؛ وعند وصولهما استغاثت بأفراد الأمن المتواجدين أمام الفندق، ذاكرا أنها أقرت بلمس السائق أجزاء من جسدها.

وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا إخطاراً من الخدمات الأمنية بمنطقة أبراج النايل سيتي مفاده تضرر فتاة "مغربية الجنسية، 26 سنة، محاسبة" من سائق تاكسي لتغييره خط السير أثناء توجههما إلى مكان إقامتها بفندق كونراد، والتحرش بها.

وأمكن ضبط المتهم "سائق، 22 سنة"، وبمواجهته أنكر تحرشه بالفتاة؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.