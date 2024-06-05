منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

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اختتم منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

شهد المران التدريب علي بعض الجمل الفنية و التكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم أمام و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .