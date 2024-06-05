سلسلة أرواح في المدينة يحتفل بعامه الثالث لأول مرة في المسرح الصغير

تستضيف دار الأوبرا لأول مرة اللقاء الشهرى لسلسلة "أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمي، في إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني" في السابعة والنصف مساء غد الخميس، 6 يونيو الجاري، على المسرح الصغير.

يشهد اللقاء الاحتفال السنوي بذكرى انطلاق سلسلة "أرواح في المدينة" وبداية العام الثالث للمشروع الثقافي القائم على حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين بحضور كل الشخصيات الملهمة والمبدعين الكبار الذين شاركوا ليالي "أرواح في المدينة" عبر ٢٥ ليلة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٤.

يتخلل اللقاء أغنيات من تراث الغناء المصري تقدمها المطربة دكتورة غادة العبسى بمصاحبة عازف العود دكتور ماجد سليمان وفرقته ومشاركة مميزة من الشاعرة المبدعة نور عبد الله، حيث تلقى عدد من قصائدها المعروفة.

كما يشارك المنشد الكبير محمود ياسين التهامي في فقرات الحفل بفقرة إنشاد ديني، كما تشارك آية الأبنودي بإلقاء قصائد لوالدها العملاق عبد الرحمن الأبنودي.

ومن أهم فقرات الحفل تقليد سنوي في الاحتفال بذكرى إطلاق سلسلة "أرواح في المدينة" يعلن فيه مشروع القاهرة عنواني عن اختيار أحد مبدعي القاهرة المحافظين على الفنون التراثية للمدينة للاحتفاء بجهوده.

وأعلن الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس مشروع القاهرة عنواني في بيان صحفي عن اختيار الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية ومؤسس العديد من المهرجانات كبيرة القيمة والجمهور في شوارع ومسارح القاهرة للاحتفاء به باعتباره "مبدع القاهرة للعام ٢٠٢٤".

سلسلة "أرواح في المدينة" مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين أطلقه مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي قبل عامين، بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة.