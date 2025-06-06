ساحات الخلاء بالإسكندرية تتزين لاستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك

ساعات قليلة تفصل المصريين والأمة الإسلامية عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تتزين ساحات الخلاء بالأنوار استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد فجر الجمعة، وسط أجواء مفعمة بالفرح.

يأتي ذلك تحت إشراف وتنظيم مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد عاشور، أحد المشاركين في تجهيز ساحة الصلاة بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، أنه بدأ تجهيز الساحة منذ يومين، حيث تم تركيب الإنارة وتنظيف المكان، واختيار ساحة أمام مسجد حماد، مع تجهيز هدايا الأطفال لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشار صلاح الدين حافظ، أحد المشاركين في تجهيز ساحة الصلاة في الخلاء، إلى تجهيز ساحة وسط المحافظة بجوار مقام سيدي المتولي، مؤكدًا أن جميع الفئات العمرية، من شباب وكبار، يساهمون في التحضيرات وسط أجواء احتفالية.

وأضاف محمد مجدي، أحد المشاركين في تجهيز الساحة، أن شباب المنطقة يقومون كل عام، قبيل صلاة العيد، بتجهيز ساحة الخلاء وسط فرحة كبيرة، حيث يبقى الجميع مستيقظًا ليلة العيد لإتمام الترتيبات، من تركيب الإنارة وفرش المكان إلى تجهيز البالونات والهدايا للأطفال المشاركين في الصلاة.

ومن جهته، أكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في بيان سابق، أنه تم تجهيز 610 ساحات بالإضافة إلى المساجد الكبرى بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان راحة المصلين وانسيابية الدخول والخروج.

ولفت راجح إلى تحديد الأئمة الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد معتمد، مع التأكيد على عدم السماح بإقامة أي ساحات غير مرخصة، والتشديد على عدم استخدام المساجد أو ملحقاتها لغير الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن منع جمع الأموال أو الأضاحي أو التبرعات إلا من خلال صكوك الأضاحي المعتمدة من الوزارة، تنفيذًا للتعليمات الوزارية.

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