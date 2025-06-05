استطلاع: 70% من سكان ألزاس الفرنسية يطالبون باستعادة الحكم الذاتي

أظهر استطلاع رأي صدر يوم الأربعاء أن غالبية كبيرة من السكان في منطقة ألزاس الفرنسية لا تزال تعبر عن رغبتها في الحصول على مزيد من الحكم الذاتي.

وكشف الاستطلاع الذي قدم في باريس عن طريق معهد الأبحاث الرأي "إيفوب" أن 70% من السكان يرغبون في أن تستعيد ألزاس، التي اندمجت في عام 2016 ضمن منطقة جراند إيست الأكبر حجما، وضعها كمنطقة ذات حكم ذاتي مرة أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن 72% من الأشخاص سيصوتون لصالح ذلك في استفتاء.

وجاء هذا الاستطلاع بتكليف من قبل ثلاث جمعيات تدعو إلى المزيد من الحكم الذاتي لمنطقة الحدود الفرنسية.

وفي عام 2016، تم دمج مناطق ألزاس ولورين وشامبان-أردين لتشكيل منطقة جراند إيست الجديدة، مما أدى عمليا إلى اختفاء ألزاس على المستوى الإداري، وهو ما أثار انتقادات واسعة في المنطقة.

وبناء على ذلك، تم إنشاء الهيئة الإقليمية الأوروبية لألزاس في عام 2021 بمنحها حقوقا خاصة، مثل التعاون مع ألمانيا المجاورة.

ومع ذلك، يسعى العديد من الساسة الإقليميين في ألزاس للخروج من منطقة جراند إيست والحصول على مستوى جديد من الحكم الذاتي.