دار ديوان ومجموعة جاليمار تتعاونان لتقديم كلاسيكيات الأدب الفرنسي في مصر

أعلنت ليال الرستم المدير التنفيذي والشريك المؤسس في دار ديوان للنشر، إطلاق الطبعة المصرية من سلسلة "فوليو" (Folio)، بالتعاون مع مجموعة جاليمار (Gallimard)، وبدعم من السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وصرحت "الرستم"، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "اخترنا بعناية 30 عنوانًا من روائع الأدب والفكر الفرنسي، تمتد من القرن السادس عشر حتى يومنا هذا، وستُطبع محليًا بجودة تضاهي النسخ الأصلية؛ لتكون في متناول ملايين المتحدثين والدارسين للفرنسية في مصر، بدءًا من خريف 2025".

وأضافت: "فخورة بهذا المشروع الثقافي الطموح، وبأننا نُسهم من خلاله في مد جسور الثقافات وجعل المعرفة والإبداع في متناول الجميع.. شكرًا للسفارة الفرنسية، ولشركائنا في جاليمار، ولفريق ديوان الرائع الذي لا يتوقف عن الحلم والعمل".

وأشارت "ليال"، في تصريحات على هامش الاحتفال، إلى أن الخطة الطموحة تلبي رغبة أكثر من 3 ملايين متحدث بالفرنسية، وحوالي خمسين ألف طالب يدرسون هذه اللغة في معاهد وجامعات مصر، وسيبدأ تنفيذها اعتبارًا من خريف هذا العام 2025.

وتابعت: "فكرنا في كيفية توفير الكتب الفرنسية للجالية الفرنسية والدارسين بأسعار مناسبة.. كان هناك عائق كبير لو اكتفينا باستيراد الكتب الفرنسية، فأسعارها ومصاريف الشحن باليورو تجعل المبلغ النهائي المطلوب دفعه مرتفعًا للغاية.. من هنا جاءت فكرة الطبعة المصرية لهذه الأعمال، لكن بجودة فائقة تماثل الطبعة الفرنسية من حيث الغلاف والتنسيق والطباعة.. وقد حصلنا على 30 عنوانًا من سلسلة فوليو (Folio) الشهيرة التي تقدم كلاسيكيات الأدب والفلسفة الفرنسية".

وبموجب هذه الاتفاقية، تدعم السفارة الفرنسية، مشروعًا مشتركًا بين "ديوان" ودار النشر الفرنسية "فوليو" (Folio)، التابعة لمجموعة "مادريجال / جاليمار"، يتمثل في إطلاق سلسلة من الكتب الورقية الأدبية باللغة الفرنسية، تُطبع محليًا في مصر وتُوزع بأسعار ميسرة.

ومن جانبه، عبَّر سفير فرنسا، عن سعادته الكبيرة بهذا المشروع، مؤكدًا أن المبادرة ليست سوى بداية لتعزيز التبادل الثقافي بين فرنسا ومصر على نحو أعمق وأكثر تأثيرًا.

وأشار إلى أهمية إتاحة الأدب الفرنسي لشريحة أوسع من القراء، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه دار "جاليمار"، إحدى أعرق دور النشر الفرنسية.

ويعكس هذا التعاون بين "ديوان" و"جاليمار" التزامًا مشتركًا بالحوار الثقافي، وحرصًا على تقديم كتب فرنسية عالية الجودة في مصر بأسعار في متناول الجميع.

ومن بين الأعمال التي يستهدفها المشروع: "المكان" لآني إرنو، و"إرادة المعرفة" لميشيل فوكو، و"فوليوبلوس" لفريدريك رامبو وبرتران لوكلير، و"الغثيان"، و"الأبواب المغلقة" لجان بول سارتر، و"مدار العنف" لناتاشا أباناه، و"فن الرواية" لميلان كونديرا، و"بالزاك والخياطة الصينية الصغيرة" لداي سيجيه، و"شارع المتاجر المعتمة" لباتريك موديانو، و"3 نساء قويات" لماري نداي، و"بلاد الآخرين" لليلى سليماني، و"وعد الفجر" لرومان غاري، و"مذكرات أدريان" لمارغريت يورسنار، و"مذكرات فتاة مهذبة" لسيمون دي بوفوار، و"الهورلا" و"كرة الشحم وقصص أخرى" لغي دي موباسان.