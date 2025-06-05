القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الأضحى في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب وحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم

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يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل بعيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض والورش الفنية المتنوعة منها:

أولا: برنامج الاحتفالات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب:

يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض “الأراجوز”.

-عرض “المهرج”.

يوم الأربعاء الموافق ١١ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض عرائس “الماريونت”.

-عرض فريق “بنات وبس” الاستعراضي.

يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض المهرج.

-عرض فريق “بنكمل بعض” لذوي الهمم.

يوم الجمعة الموافق ١٣ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض “الأراجوز”.

-عرض عرائس “الماريونت”.

ثانيا: برنامج الاحتفالات بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم:

يوم الاثنين الموافق ١٦ يونيو:

-نادى السينما.

-نشاط رياضي.

-عرض “مسرح عرائس”.

-عرض “عرائس ماريونيت”.

-ورش فنية متنوعة.

يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو:

-حفل توقيع كتاب.

-نشاط رياضي.

-عرض “مسرح عرائس”.

-عرض “عرائس ماريونيت”.

-ورش فنية متنوعة.

علما بأن جميع الأنشطة المقدمة مجانية.