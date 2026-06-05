الرئيس اللبناني يوجه رسالة لإيران: لبنان ليس بلدكم

وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، رسالة إلى إيران، مؤكدا رفضه القاطع لأي تدخل في الشئون اللبنانية.

ورفض عون خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، استخدام لبنان "كورقة مساومة" في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

كما دعا عون حزب الله إلى تبنّي خيار المفاوضات "كحل لإنقاذ ما تبقى"، مؤكدًا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وقال عون مخاطبا إيران: "ليست بلادكم، بل هي بلادنا"، مضيفًا "إنهم يستخدمون لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة".

وتابع : "يجب على حزب الله أن يُدرك ذلك، يجب على حزب الله أن يفهم أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض، لا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية".