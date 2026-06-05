إعلام إيراني ينفي موافقة طهران على نقل اليورانيوم للخارج

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، بأن طهران نفت صحة الادعاءات المتعلقة بنقل جزء من اليورانيوم المخصب في البلاد إلى دولة ثالثة.

الوكالة نقلت عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض، تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن احتمال نقل جزء من اليورانيوم المخصب.

وأكد المصدر، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الأخبار التي تزعم موافقة إيران خلال المباحثات مع الولايات المتحدة على نقل جزء من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة "لا تعكس الحقيقة".

وأشار إلى أن مسألة نقل اليورانيوم ليست مطروحة على جدول المفاوضات.

وأضاف أن القضايا المتعلقة بالملف النووي لم تُبحَث بعد في المرحلة الحالية، وأنها ستُناقش في مراحل لاحقة من المفاوضات.

وشدد على أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في اتخاذ الولايات المتحدة خطوات عملية وملموسة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.