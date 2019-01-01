رئيس جامعة بنها يبحث مع وفد جامعة ووهان الصينية إنشاء برامج مشتركة

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بحث رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، خلال استقباله، وفد جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين برئاسة الدكتور وانج فاچو نائب رئيس الجامعة سبل التعاون المشترك، وإنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين.



وأوضح رئيس جامعة بنها- في بيان الجمعة- أن الوفد زار المشروعات الإنتاجية والمزارع التعليمية والسمكية والصوب الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر والمعمل المركزي والمزارع والمتاحف التعليمية بكلية الطب البيطري، كما زار الورش الهندسية والمعامل ومحطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها وكلية التجارة وقاعات الدراسة بها.

كما زار الوفد الصيني يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب منشآت جامعة بنها الجديدة بمدينة العبور، وأشاد بالمنشآت التي صممت بأحدث التصميمات الهندسية، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.

ضم الوفد الصيني الدكتور شيونج شينجوا عميد كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا بجامعة ووهان، والدكتور ووبن عميد كلية الهندسة الميدانية، والدكتور سون ياچونج عميد كلية الهندسة الميكانيكية والإلكترونية، والدكتور واي لونج عميد كلية الاقتصاد، ولي لي نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة.