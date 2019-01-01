القبض على امرأة بحوزتها أكثر من 50 كيلوجراما من المخدرات في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة خلال محاولتها تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وأعلنت سلطات الجمارك اليوم الجمعة ،أن المرأة 27 عاما كانت تخفي أكثر من 50 كيلوجراما من مخدر "كريستال ميث" و"إكستازي" في حقيبة سيارتها.

وبحسب البيانات، تُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو مليوني يورو. وتم القبض على المرأة وإيداعها السجن على ذمة التحقيق.

وكانت المرأة قادمة من هولندا، ومتوجهة إلى تدريب في مدينة دوسلدورف الألمانية، بحسب بياناتها.

وعندما أوقفتها السلطات للتفتيش على أحد الطرق السريعة في مدينة إيمريش بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، قالت المرأة إنه ليس بحوزتها شيء ممنوع.

وجاء في بيان السلطات: "أفراد الأمن لم يصدقوا بالطبع هذه الرواية، وقاموا بتفتيش حقائبها".

وبحسب البيانات، كان بداخل حقيبة السيارة العديد من الحقائب وصناديق الورق المقوى. وعثرت السلطات بداخلها على حزم مختلفة "جميعها مُغلف بعناية في رقائق ألومنيوم". ويبلغ عدد الحزم 25 حزمة.

وكان قد تم القبض على المرأة في منتصف حزيران/يونيو الماضي ،ولكن السلطات لم تعلن عن الواقعة إلا اليوم الجمعة.