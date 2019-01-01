زار الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء عيد الاستقلال "مقام الشهيد" بالجزائر العاصمة، للترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ونور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري وعدد من الوزراء والأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية استعرض حرس الشرف ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري وقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير.