اليونسكو تقرر إدراج محميات صينية للطيور المهاجرة في قائمة التراث العالمي

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قررت للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) إدراج محميات الطيور المهاجرة الصينية الواقعة على طول ساحل خليج بوهاي بالبحر الأصفر كموقع تراث طبيعي في قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك خلال الجلسة الـ43 للجنة التراث العالمي باليونسكو المنعقدة حاليا في مدينة (باكو) عاصمة أذربيجان، ونقلتها وسائل إعلام صينية.

وتضمنت قائمة ترشيحات المواقع الطبيعية لقائمة اليونسكو في عام 2019: محميات الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر - خليج بوهاي الصيني، وغابات الهيركان بإيران، ومجمع غابات كاينغ كراشان بتايلاند، والأراضي والبحار الأسترالية الفرنسية بفرنسا، وألبي ديل ميديترانيو - ألب دو لا ميديتيراني (فرنسا- إيطاليا- موناكو)، وحديقة فاتناكول الوطنية بأيسلندا.