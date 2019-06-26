 إصابات كورونا في العراق تتخطى حاجز الـ60 ألفا - بوابة الشروق
الأحد 5 يوليه 2020 7:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إصابات كورونا في العراق تتخطى حاجز الـ60 ألفا

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:52 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفًا و479 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى تسجيل 105 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2473.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1940 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 33 ألفًا و17.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 530 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 11 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك