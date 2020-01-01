النيابة تباشر التحقيق في اتهام طالب بنشر امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

باشرت، نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، اليوم السبت، في واقعة اتهام الطالب "م.س.ج"، بإدارة صفحتين، وقناة عبر منصتي "فيسبوك، "تيلجرام"؛ بنشر أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، حيث استعجلت التقرير الفني لمباحث الانترنت، وتقرير وزارة التربية والتعليم، الخاص بمدى مطابقة التسريبات لامتحانات الثانوية العامة.

وكانت النيابة قررت، الخميس، حبس الطالب، 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، من خلال إنشاء وإدارة صفحة تحمل اسم "شاومينج 2020"، ويقوم بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، نظير مقابل مادي.

وجاء قرار النيابة، تحت إشراف المستشار محمد لاشين، محامي عام نيابات غرب الإسكندرية الكلية، وذلك بعدما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من رصد ما قام الطالب المتهم بنشره عبر الانترنت، وبتحديد محل سكنه الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العامرية، غربي المحافظة، تم ضبطه.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم مداهمة منزله، وبإلقاء القبض عليه، وتفتيشه عٌثر بحوزته على هاتفه المحمول، وجهاز كمبيوتر محمول خاص به "لابتوب".

وبفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل للواقعة "عبارة عن الصفحة والمشاركات"، كما تبين إدارته لصفحة باسم "بالغش أتجمعنا 2020" عبر "فيس بوك"، وكذا قناة باسم "تسريبات الثانوية في سرية" عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام".

كما تبين من الفحص وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقاد لجان الامتحان؛ نظير مبالغ مالية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة؛ بغرض مساعدة الطلاب والاستفادة منهم ماديًا، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.