

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مكالمة هاتفية تلقاها من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والموقف البريطاني الرافض للاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن أشتية، قوله إن إسرائيل قوة محتلة معتدية على فلسطين أرضا وشعبا، وهو أمر معترف به دوليا، مؤكدا ضرورة إدانة الاجتياح العسكري لمخيم جنين للاجئين، الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية للمخيم ومنشآته ومنازله، وقتل الأبرياء واعتقالهم وتهجيرهم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى بيان رئيس الوزراء البريطاني الأخير قائلا إن الشعب الفلسطيني هو من يحق له الدفاع عن النفس، ولا يوجد مثل هذا الحق للطرف المحتل والمعتدي.

من جانب آخر، طالب رئيس الوزراء بموقف بريطاني جدي ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع على الأرض.

وتابع: «إسرائيل بوجود حكومة متطرفة تدفع إلى مزيد من الاستيطان والتحريض ضد شعبنا، تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، فهذا تهديد وجودي لمشروعنا الوطني ولوجود شعبنا بأرضه» .

بدوره، أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعم حل الدولتين، والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.