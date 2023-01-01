البرهان يرفض رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، مساء الأربعاء، «أطلع البرهان، الرئيس الصومالي على الأوضاع في البلاد، على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع وتدميرها لكل مقدرات الشعب».

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن حكومة السودان لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية؛ بهدف إحلال السلام في السودان.

وجدد «البرهان» رفض حكومة السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان، والتي نتجت عن قمة دول الإيجاد الأخيرة؛ التي استضافتها جيبوتي.

من جهته، هنأ الرئيس الصومالي، البرهان بعيد الفداء العظيم، متمنياً للشعب السوداني دوام التقدم والازدهار، وأن يعود السلام للسودان وشعبه، وأن تتوقف هذه الحرب.